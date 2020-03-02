شكرا لقرائتكم خبر عن الرئيس العراقي يبدأ مشاوراته لاختيار رئيس الوزراء والان نبدء بالتفاصيل
ودعا الرئيس صالح في بيان أمس، القوى النيابية العراقية إلى العمل الجاد للتوصل إلى اتفاق وطني حول رئيس الوزراء البديل، والمقبول وطنيًا وشعبيا، خلال الفترة الدستورية المحددة.
كما شدد على ضرورة تشكيل حكومة قادرة على التصدي لمهامها في ضوء التحديات الجسيمة التي تواجه العراق.
وكان المكلف السابق محمد توفيق علاوي بعث أمس برسالة إلى رئيس الجمهورية تضمنت اعتذاره عن التكليف بتشكيل الوزارة الجديدة.
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