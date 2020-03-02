شكرا لقرائتكم خبر عن المعارضة الإيرانية: وفيات «كورونا» تجاوزت الـ500 والان نبدء بالتفاصيل

أكدت منظمة مجاهدي خلق الإيرانية المعارضة أن وفيات جراء فيروس كورونا حتى أمس تجاوزت 500 شخص، لافتة إلى أن النظام يسعى بكل قواه وباستخدام كل آلاته الإعلامية التستر على العدد الحقيقي للضحايا.ووفق تقرير المعارضة الإيرانية، فإن العدد في مدينة «قم» بلغ 150 شخصا وفي طهران 100، وفي مازندران 100، وفي المحافظة المركزية بما في ذلك مدينتا أراك وساوه 37 مواطنا، وفي اصفهان وهمايون شهر ونجف آباد 24 وفي كاشان 22 وبمحافظة جيلان 22 شخصا.

وفي الوقت الذي تتمدد وتتزايد فيه حالات الإصابة بين مسؤولي نظام الملالي، أعلنت النائبة في البرلمان معصومة عليشاهي، إصابتها أيضا.

ويأتي هذا بعد إصابة 5 نواب سابقين، بحسب ما أكد المتحدث باسم البرلمان، أسد الله عباسي.