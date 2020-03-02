شكرا لقرائتكم خبر عن المعارضة الإيرانية: وفيات «كورونا» تجاوزت الـ500 والان نبدء بالتفاصيل
وفي الوقت الذي تتمدد وتتزايد فيه حالات الإصابة بين مسؤولي نظام الملالي، أعلنت النائبة في البرلمان معصومة عليشاهي، إصابتها أيضا.
ويأتي هذا بعد إصابة 5 نواب سابقين، بحسب ما أكد المتحدث باسم البرلمان، أسد الله عباسي.
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