شكرا لقرائتكم خبر عن اجتماع عربي يبحث التصدي لتدخلات طهران والان نبدء بالتفاصيل
وستناقش اللجنة تقريرا أعدته الأمانة العامة للجامعة في ضوء مشاوراتها مع دولة الإمارات رئيس اللجنة، حول تطورات الأزمة مع إيران وسبل التصدي لتدخلاتها في الشؤون الداخلية للدول الأعضاء في الجامعة العربية، إلى جانب متابعة تنفيذ خطة عمل اللجنة التي وضعتها في اجتماعات سابقة للتصدي لهذه التدخلات سياسيا واقتصاديا وإعلاميا وأمنيا. ومن المقرر أن تدرس اللجنة مشروع قرار بشأن تطورات الأزمة مع إيران وكيفية التصدي لها، ورفع هذا المشروع إلى وزراء الخارجية العرب لاعتماده كخطة تحرك عربي للتعامل مع هذه التدخلات الإيرانية.
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