شكرا لقرائتكم خبر عن الكويت: إجراءات طبية احترازية للقادمين من مصر وسوريا والان نبدء بالتفاصيل

أعلنت وزارة الصحة الكويتية، أمس، اتخاذ إجراءات طبية احترازية تجاه القادمين من مصر وسوريا عبر جميع خطوط الطيران تتعلق بفيروس كورونا المستجد "كوفيد 19". وقال وكيل وزارة الصحة الدكتور مصطفى رضا لوكالة الأنباء الكويتية (كونا): إن الإجراءات تتضمن عدم السماح للمسافرين الذين يعانون من ارتفاع في درجة الحرارة بالصعود إلى متن الطائرة القادمة إلى الكويت دون توفير فحص (بي سي آر) للفيروس المستجد تكون نتيجته سلبية في يوم السفر مع زوال ارتفاع درجة الحرارة.

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