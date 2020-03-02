بالصور.. منصة الصواريخ التي استهدفت المنطقة الخضراء قبل قليل

تمكنت القوات الامنية، الاثنين، من العثور على منصة الصواريخ التي استهدفت المنطقة الخضراء وسط بغداد قبل قليل.

وبحسب ما اكدته خلية الاعلام الامني في بيان تلقت الخليج 365، نسخة منه ان "صاروخي كاتيوشا سقطا على المنطقة الخضراء بدون خسائر".

واضافت انه "تم العثور على منصة الإطلاق بالقرب من سوق الثلاثاء في منطقة زيونة".

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