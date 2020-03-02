ريال مدريد يستعيد هيبتهُ ويٌسقط برشلونة في كلاسيكو الارض

في الدقيقة السابعة، جاءت التسديدة الأولى من لاعبي ريال مدريد عن طريق كريم بنزيما، الذي استغل إبعاد جيرارد بيكيه الكرة بشكل خاطئ وسدد على مرمى الضيوف ولكن كرته تمر اعلى العارضة.

انحصر اللعب في معظم أوقات الشوط الأول، في منقطة وسط الملعب مع سيطرة نسبية من برشلونة وتهديد لمرمى أصحاب الأرض في حالات قليلة.



وفي الدقيقة 22، وصلت كرة عرضية أرضية إلى جريزمان داخل منطقة جزاء الميرينجي، ولكن سددها بقوة أعلى المرمى.

وفي الدقيقة 34 ومن هجمة مرتدة سريعة قادها جريزمان، وصلت الكرة إلى آرتور وانفرد بكورتوا وسدد بقوة في الزاوية اليسرى للحارس، ويتعملق الحارس البلجيكي ويحولها إلى ركنيه بعد التصدي لها بقدمه.

وواصل برشلونة هجماته، وفي الدقيقة 38 وصلت الكرة إلى ميسي في الجانب الأيمن من الملعب وتوغل وسدد تسديدة قوية باتجاه المرمى تصدى لها كورتوا ببراعة.



الدقيقة 55 أخطر فرص اللقاء، عن طريق إيسكو الذي سدد كرة بطريقة رائعة من خارج منطقة الجزاء تألق تير شتيجن وأبعدها إلى ركنية وحافظ على نظافة شباكه.

واستمرت هجمات ريال مدريد، وفي الدقيقة 59 كاد إيسكو أن يسجل الهدف الأول، بعد عرضية من الجانب الأيمن قابلها برأسية أبعدها بيكيه من على خط المرمى.

وفي الدقيقة 62 وصلت كرة عرضية من كارفاخال إلى كريم بنزيما، على داخل منطقة الجزاء، سددها المهاجم الفرنسي بقوة ولكن مرت فوق المرمى.

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هجمات ريال مدريد، أسفرت عن الهدف الأول في الدقيقة 70 عن طريق فينسيوس جونيور، بعد توغل من الجانب الأيسر وتسديدة قوية ارتطمت في بيكيه وسكنت شباك تير شتيجن.

وبعد هدف اليوم، أصبح فينسيوس، أصغر لاعب في القرن الـ 21 يسجل في الكلاسيكو بعمر 19 عاماً و233 يوماً، ليكسر رقم ميسي في 2007 عندما كان عمره 19 عاماً و259 يوماً.

وأطلق البديل ماريانو، رصاصة الرحمة على قلوب مشجعي برشلونة، في الدقيقة الثانية من الوقت المحتسب بدل الضائع، بعد ثواني من دخوله بإضافة الهدف الثاني الذي توغل من الجانب الأيمن إلى داخل منقطة الجزاء، وسدد تسديدة قوية سكنت شباك تير شتيجن.

وبهذه النتيجة يرتفع رصيد ريال مدريد للنقطة 56 في صدارة ترتيب الليجا، وبفارق نقطة وحيدة عن برشلونة صاحب المركز الثاني.

