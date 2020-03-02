فاتك بن فهر.. "نديم السويق" مبعوثا خاصا لسلطان عمان

أصدر سلطان عمان هيثم بن طارق، اليوم الأحد، 10 مراسيم سلطانية سامية من بينها تعيين فاتك بن فهر آل سعيد مبعوثا خاصا والذي يلقب بـ"نديم السويق".



وفاتك بن فهر آل سعيد هو نجل عم سلطان عمان، وشغل العديد من المناصب، حيث تولى منصب أمين عام الفنون الشعبية في "وزارة التراث القومي والثقافة".

كما شغل منصب أمين عام "وزارة التراث القومي والثقافة"، وأيضا المشرف العام على "مجلس الشعر الشعبي العماني".

ومبعوث سلطان عمان الجديد شاعر له العديد من الدواوين الشعرية مثل (طير البوادي) عام 1988م، و(رحماك يا رب) عام 1990م، و(سهير الطرف) في نفس العام، و(هودج الليل الستير) عام 1999م، وديوان (النديم) عام 2006م، وغيرها، فهو أحد أصحاب الكلمة الجميلة التي تلألأت في سماء الشعر والأغنية الخليجية.

ففاتك بن فهر يصنف بأنه أحد رموز الشعر الشعبي في سلطنة عُمان والخليج العربي، حيث توطدت علاقته بالقصيدة منذ الطفولة.

ولذلك أطلق عليه "نديم السويق" وهو لقب أصبح مألوفا يطلق على المبعوث الجديد لدى فئة كبيرة ممن يتابعون كتابته بعُمان أو على مستوى دول الخليج، وهو لقب يؤكد فاتك بن فهر أنه يعتز به كثيراً كونه مرتبطا بالولاية التي ولد بها ولها مكانة خاصة في نفسه حيث ذكريات الطفولة والصبا.

وبجانب تعيين فاتك بن فهر آل سعيد، مبعوثا خاصا له، أصدر سلطان عمان مرسوما بتعيين سالم بن المحروقي وزيرا للتراث والثقافة.



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وقالت وكالة الأنباء العمانية إن السلطان هيثم بن طارق أصدر مرسوما بشأن اللجنة العليا للاحتفالات بالعيد الوطني، يكون لها الشخصية الاعتبارية والمالية والإدارية وتتبع ديوان البلاط السلطاني، ويكون لها أمين عام.

كما أصدر سلطان عمان مرسوما بمنح الشيخ سباع بن سباع السعدي أمين عام اللجنة العليا للاحتفالات مرتبة وزير، وتعيين سعيد بن سلطان البوسعيدي وكيلا لوزارة شؤون الفنون.

ومن ضمن المراسيم تعيين فيصل بن حمود بن نصر البوسعيدي مستشارا في ديوان البلاط السلطاني بالدرجة الخاصة، وتعين منصور بن ماجد آل سعيد مستشارا خاصا لسلطان عمان بمرتبة وزير.

يذكر أن السلطان هيثم بن طارق آل سعيد أدى القسم سلطانا لعمان، يناير/كانون الثاني الماضي، حسبما أعلن مجلس الدفاع الوطني في سلطنة عمان، وذلك بعد فتح الرسالة التي أوصى بها السلطان الراحل قابوس بن سعيد، بحضور مجلس العائلة وكبار قيادات الدولة من المدنيين والعسكريين.





ولد السلطان هيثم بن طارق بن تيمور آل سعيد عام 1954، وكان يشغل منصب وزير التراث والثقافة بسلطنة عمان منذ مطلع الألفية الثالثة، وهو ابن عم السلطان الراحل قابوس بن سعيد.

كما شغل من قبل منصب نائب وزير الخارجية، والأمين العام للوزارة، ووكيل الوزارة للشؤون السياسية، ووزير مفوض، وكان لفترة المبعوث الخاص للسلطان قابوس.

وعُين خلال الفترة من (1983 – 1986) أول رئيس لاتحاد الكرة العُماني، وترأس اللجنة المنظمة لدورة الألعاب الآسيوية الشاطئية الثانية التي أقيمت في مسقط 2010.