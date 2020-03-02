شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر كارثة إيرانية جديدة مع كورونا.. والأطباء في خطر والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 2 مارس 2020

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تداولت وسائل الاعلام الايرانية أخبار عن نقص أعداد الكمامات، رغم انتشار فيروس كورونا في أنحاء متفرقة من البلاد،وأكدت "إيران إنترناشونال الإخبارية"، أن سعيد نمكي وزير الصحة الإيراني، وجه رسالة رسمية لرئيس بلاده حسن روحاني يشكو فيها من نقص في أدوات التطهير، والكمامات المصنعة محليا.



وناشد نمكي في رسالته الرئيس الايراني، الذي يترأس مجلس الأمن القومي الإيراني أيضاً، بضرورة التحرك السريع لحل الازمة، حيث أن مسؤولي وزارته اضطروا إلى شراء كمامات طبية من السماسرة والمهربين بالسوق السوداء، رغم خروج أعداد كبيرة من الكمامات من المنافذ الحدودية.

وأكد في رسالته أن الأطباء وأطقم التمريض يعانون من نقص أدوات الحماية من فيروس كورونا، وأن وزارة الصحة الإيرانية المستشفيات ترفض استقبال المرضى الا في الحالات الطارئة، وفي ذات السياق أوضح مساعد وزير الصحة الإيراني قاسم جان بابائي، أن جميع المستشفيات العامة في البلاد يجب أن تستعد لاستقبال المصابين بفيروس كورونا حتى إشعار آخر.