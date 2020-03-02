الصحة العالمية: عدد المصابين بكورونا خارج الصين تخطى الـ7 آلاف حالة

أعلنت ​منظمة الصحة العالمية​، في بيان، انه "خلال الـ24 ساعة الماضية تم تشخيص إصابة 1160 حالة جديدة ب​فيروس كورونا​ المستجد خارج ​الصين​، ليبلغ العدد الإجمالي للمصابين 7169 حالة"، موضحة ان "الفيروس ظهر في 58 دولة، وأن عدد الوفيات بلغ 104 حالة"، مشيرة الى ان "الفيروس اخترق خلال الـ24 ساعة الماضية 5 دول جديدة - ​أذربيجان​ و​الإكوادور​ وأيرلندا و​موناكو​ وقطر".

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