حملة خيرية في قطر تجمع 41 مليون دولار لدعم النازحين السوريين

أعلنت حملة قطرية حملت اسم "حق ​الشام​"، وصول تبرعات المواطنين خلال يومين إلى 150 مليون ريال (41 مليون ​دولار​)، دعما للنازحين السوريين، وقد بدأت الحملة الجمعة الماضية واستمرت حتى مساء السبت، برعاية التلفزيون الرسمي وهيئات حكومية في قطر.

وتبرع مواطنون قطريون ومقيمون ومؤسسات محلية على الهواء مباشرة، عبر ​البث المباشر​ للتلفزيون وعدد من الإذاعات والفضائيات القطرية، كما تبرع ​أمير قطر​ الشيخ تميم بن حمد آل ثاني لصالح الحملة بــ 50 مليون ريال قطري (14 مليون دولار).

وتستهدف حملة "حق الشام"، التي أطلقتها جمعية قطر الخيرية مساعدة 250 ألف لاجئ ونازح سوري، وتشمل مجالات الإيواء والمساعدات الغذائية، و​المياه​ و​الصحة​.