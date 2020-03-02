الرئيس العراقي: سنبدأ مشاورات لاختيار بديل لعلاوي خلال 15 يوما

أعلن ​الرئيس العراقي​ ​برهم صالح​ إنه "سيتم التشاور لاختيار بديل ل​محمد علاوي​ خلال 15 يوما وفق الأطر القانونية والدستورية"، معتبراً ان "الشخصية البديلة التي سيتم تكليفها يجب أن تحظى بالقبولية المطلوبة سواء على المستوى الشعبي أو النيابي"، داعياً القوى النيابية إلى "العمل الجاد للتوصل إلى اتفاق وطني حول رئيس الوزراء البديل"، لافتاً الى ان "التداعيات الأمنية والسياسية والاقتصادية والتحديات الصحية التي تواجه العراق والعالم تحتم الإسراع بحسم ملف الحكومة المؤقتة".

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