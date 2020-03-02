العربية: سقوط 4 صواريخ على المنطقة الخضراء في بغداد

أفادت قناة "العربية" عن سماع دوي إنفجارات عنيفة هزت العاصمة العراقية ​بغداد​، ناتجة عن سقوط 4 ​صواريخ​ على "ساحة الحفلات" قرب السفارة الأميركية بالمنطقة الخضراء .

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