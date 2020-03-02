ترامب يهنئ غني بمناسبة توقيع اتفاق سلام في افغانستان

اعلن المتحدث باسم ​الرئاسة الأفغانية​، عن تلقي "الرئيس ​أشرف غني​ اتصالا هاتفيا من الرئيس الأميركيدونالد ​ترامب​ ، حيث هنأ الاخير غني بمناسبة التطورات فيما يتصل بعملية ​السلام​ الناشئة"، معرباً عن "ثقته في قدرة قيادة ​الحكومة الأفغانية​ و​الدولة​ على قيادة الخطوات التالية".

هذا ووقعت ​الولايات المتحدة​ و​حركة طالبان​ الأفغانية بالعاصمة القطرية ​الدوحة​، "اتفاقا لوقف أعمال ​العنف​ وإحلال السلام في البلاد".

إضغط للمزيد