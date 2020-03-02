ترامب يهنئ غني بمناسبة توقيع اتفاق سلام في افغانستان

اعلن المتحدث باسم الرئاسة الأفغانية، عن تلقي "الرئيس أشرف غني اتصالا هاتفيا من الرئيس الأميركيدونالد ترامب ، حيث هنأ الاخير غني بمناسبة التطورات فيما يتصل بعملية السلام الناشئة"، معرباً عن "ثقته في قدرة قيادة الحكومة الأفغانية والدولة على قيادة الخطوات التالية".
هذا ووقعت الولايات المتحدة وحركة طالبان الأفغانية بالعاصمة القطرية الدوحة، "اتفاقا لوقف أعمال العنف وإحلال السلام في البلاد".
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