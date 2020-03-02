الجيش اليمني يعلن تقدمه شرق صنعاء وتكبيد الحوثيين خسائر جديدة

أعلن ​الجيش اليمني​ عن تكبيده جماعة "​أنصار الله​" الحوثية خسائر كبيرة وقطعه خطوط إمدادها أثناء المعارك بمديرية نهم شرق العاصمة ​صنعاء​. وأشار المركز الإعلامي للجيش اليمني في تصريح على وسائل التواصل الإجتماعي، إلى أن قواته "تمكنت من قطع خطوط إمداد ​الحوثيين​ الواصلة إلى منطقة نجد العتق بجبهة نهم شرق صنعاء، وتدمير 3 أطقم قتالية و3 عربات كانت تحمل تعزيزات بشرية للحوثيين، ما أدى إلى سقوط قتلى وجرحى ممن كانوا على متنها".

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