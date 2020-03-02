الحكومة الاسكتلندية تعلن تسجيل أول إصابة بفيروس كورونا

أعلنت ​الحكومة​ الاسكتلندية عن "تسجيل أول إصابة ب​فيروس كورونا​ المستجد في البلاد"، مشيرة الى ان "المريض من سكان منطقة تايسايد وزار شمال ​إيطاليا​ مؤخرا".

هذا واعلنت ​منظمة الصحة العالمية​ ان "عدد المصابين بالفيروس على الصعيد العالمي بلغ 87470 شخصاً، توفي منهم 2990 شخصا، فيما شفي حتى الآن 42670 شخصا".