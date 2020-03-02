الحكومة الاسكتلندية تعلن تسجيل أول إصابة بفيروس كورونا

أعلنت الحكومة الاسكتلندية عن "تسجيل أول إصابة بفيروس كورونا المستجد في البلاد"، مشيرة الى ان "المريض من سكان منطقة تايسايد وزار شمال إيطاليا مؤخرا".
هذا واعلنت منظمة الصحة العالمية ان "عدد المصابين بالفيروس على الصعيد العالمي بلغ 87470 شخصاً، توفي منهم 2990 شخصا، فيما شفي حتى الآن 42670 شخصا".
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