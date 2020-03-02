رئيس الوزراء العراقي المكلف محمد توفيق علاوي يعتذر عن تأليف الحكومة

أعلن رئيس الوزراء العراقي المكلف ​محمد توفيق علاوي​ اعتذاره عن "​تأليف الحكومة​ العراقية"، كاشفاً عن "التعرض لضغوط سياسية لتمرير أجندة معينة على الحكومة العراقية التي أشكلها، واصطدمت بأمور لا تمت إلى قضية الوطن ومصلحة العراق"، موضحاً ان "بعض الجهات السياسية العراقية ليست جادة بالإصلاح".

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