ترامب يعلن تشديد الإجراءات على المسافرين لمنع انتشار فيروس كورونا

أعلن الرئيس الأميركي ​دونالد ترامب​، في تصريح عبر مواقع التواصل الاجتماعي، أنه "تقرر فحص المسافرين من دول تعاني من معدل مرتفع في انتشار ​فيروس كورونا​ قبل ركوبهم الطائرات ولدى وصولهم إلى الأراضي الأميركية"، مشيداً بـ"الجهود المبذولة لمنع انتشار المرض وسط انتقادات متزايدة من الديمقراطيين بشأن التعامل مع ​الأزمة​".

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