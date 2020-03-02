تشخيص 3 إصابات جديدة بفيروس كورونا في إسرائيل

أعلنت السلطات الصحية في إسرائيل عن تشخيص 3 إصابات جديدة ب​فيروس كورونا​، اثنتان منها لشخصين عادا من ​إيطاليا​. جاء ذلك بعد أن أعلن الناطق باسم ​الجيش الإسرائيلي​، إلى أن نحو 450 جنديا وضعوا قيد الحجر، وأن "معظمهم عادوا من قضاء عطلة شخصية في الخارج، فيما الباقون خالطوا أفراد بعثة عسكرية من ​كوريا الجنوبية​ أو كانوا على مقربة من مريض عاد من إيطاليا.

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