قيادة العمليات المشتركة بالعراق تنفي استهداف قوات التحالف الدولي شمالي البلاد

نفت قيادة العمليات المشتركة في ​العراق​، ما تناقلته بعض وسائل الإعلام، عن "قصف صاروخي طال ​قوات التحالف الدولي​، في قضاء طوز خرماتو ب​محافظة صلاح الدين​"، مؤكدة "عدم تواجد التحالف قرب هذا ​القضاء​"، محذرة "وسائل الإعلام التي تحاول العبث بالرأي العام من خلال بث الشائعات و​الأخبار​ غير الدقيقة، ونهيب بها اعتماد الأخبار الأمنية من مصدرها الرسمي والمتمثلة بخلية الإعلام الأمني".

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