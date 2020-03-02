ريمون غجر: عملية الحفر في البئر الإستشكافي تستغرق 60 يوماً

أكد وزير الطاقة والمياه ​ريمون غجر​، في حديث تلفزيوني، أنه لا يمكن الإستهانة بالعمل الذي قام به الوزراء السابقون في ما يتعلق بملف ​الغاز​، موضحاً أن المعلومات التي سيحصل عليها لبنان من جراء عمليات الحفر، حتى ولو يتم إكتشاف وجود غاز في البلوك رقم 4، ستكون ثمينة جداً.

وأشار غجر إلى أن إنشاء الصندوق السيادي ليس ملحاً في الوقت الراهن، موضحاً أن اليوم بدأ العمر في حفر البئر الإستشكافي وسيتواصل العمل إلى حين الوصول إلى الصندوق السيادي، موضحاً أن عملية الحفر تستغرق 60 يوماً وقد يكون هناك نتيجة إيجابية أو سلبية، لافتاً إلى أنه بعد شهر من عمليات الحفر تظهر النتائج الحقيقية.

وفي حين لفت غجر إلى أن النقطة الأساسية هي مكان الحفر، أوضح أنه في حال حالفنا الحظ قد يتبين وجود الغاز من البئر الأول، إلا أنه أشار إلى أن الأمر قد يستغرق حفر أكثر من بئر، مؤكداً أن الوصول إلى المنتج التجاري قد يتطلب ما بين سنتين و5 سنوات.

ورداً على سؤال حول الهيئة الناظمة ل​قطاع البترول​، أوضح غجر أنه بموجب القانون من الممكن تمديد ولاية الهيئة الحالية لمرة واحدة فقط، كما يمكن تعيين أعضاء جدد، مشيراً إلى أن الموضوع لم يطرح في الفترة السابقة بسبب الإنشغال في التحضير لبدء عملية حفر البئر الإستشكافي الأول.