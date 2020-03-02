وصلت إلى الحدود اللبنانية - السورية وتحديداً في نقطة ​المصنع​ الى مركز ​الأمن العام​، "عائلة لبنانية بالإضافة إلى عشرين شخصاً مقيمين في ​طهران​ على متن الخطوط الجوية أجنحة ​الشام​"، وقامت فرق ​وزارة الصحة​ اضافة الى الأمن العام بأخذ الاجراءات الطبية اللازمة.

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كانت هذه تفاصيل خبر وصول لبنانيين مقيمين في طهران للبنان عبر المصنع والفرق الطبية تعمل على فحصهم لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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