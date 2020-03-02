علمت صحيفة "الأنباء" الكويتية ان اجتماعا سيعقد الخميس مع المعنيين في ​دار الفتوى​ و​بكركي​، بحثا عن وسائل مانعة لعدوى ​كورونا​ تتجاوز مراقبة الداخلين الى المساجد والكنائس من الناحية الصحية.

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كانت هذه تفاصيل خبر الأنباء: دار الفتوى وبكركي تبحثان الخميس منع عدوى كورونا بالمساجد والكنائس لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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