أيوب: غدا سيجتمع الطلاب الأطباء مع الوزارة والصليب الأحمر لتوزيع العمل

أشار رئيس الجامعة اللبنانية فؤاد أيوب إلى أن "وسائل الإعلام تلعب دوراً جيداً في التوعية من كورونا"، مؤكداً أن "الإعلام أضاء بشكل جيد على ما تقوم به الجامعة وخصوصاً طلاب كلية الطب الذين يعملون بشكل تطوعي في مستشفى بيروت الحكومي الجامعي، ونحن نفتخر بهؤلاء الأطباء المعطائين ذووا الحس الإنساني الراقي".
وأكد في مداخلة تلفزيونية، أن "غدا سيقوم الطلاب الأطباء في الجامعة اللبنانية بالتعاون مع وزارة الصحة والصليب الأحمر اللبناني للمساهمة في أعمال التوعية والوقاية واستكشاف الحالات وغيرها من الأنشطة، وباتداءاً من الثلاثاء سيخدم الطلاب في الحدود ومطار بيروت الدولي، و مستشفى بيروت الحكومي الجامعي".
ولفت إلى أن "طلاب الجامعة اللبنانية سيبقون في بيوتهم إنما الأساتذة في الملاك والموظفين يجب أن يحضروا إلى الجامعة لمتابعة أعمالهم، وستتم عمليات التعقيم والتنظيف للجامعة تحت إشرافهم.
وشدد على أن "التنمر تجاه بعض الطلاب الآسيويين غير مقبول وهو مرفوض بجميع الأشكال وسنصدر بيان إستنكار بهذا الصعيد".
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