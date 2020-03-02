أكدت مديرية الإرشاد والتوجيه في وزارة التربية والتعليم العالي هيلدا خوري، في حديث تلفزيوني، أن "الوزارة لا تقرر وحدها معايير التعامل مع فيروس كورونا"، لافتة إلى "وجود معايير معينة من منظمة الصحة العالمية ومن وزارة الصحة العامة"، مشيرة إلى أن "وزارة التربية تأخذ الرأي الصحي من وزارة الصحة، وبناء على ذلك تقرر إغلاق المؤسسات التربوية أم فتح أبوابها".
ورأت خوري أنه من "الضروري أن يقوم التلاميذ بالسلوكيات السليمة البسيطة في أي مكان يتواجدون فيه، والمطلوب الآن الوقاية بوعي، وتجنب التجمعات في الوقت الراهن، ولو كانت التجمعات أمر صحي أو مقبول ما كنا ذهبنا إلى إقفال المدارس".
كانت هذه تفاصيل خبر مديرية الإرشاد بوزارة التربية: لو كانت التجمعات أمر صحي أو مقبول ما كنا اقفالنا المدارس لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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