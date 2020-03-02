مديرية الإرشاد بوزارة التربية: لو كانت التجمعات أمر صحي أو مقبول ما كنا اقفالنا المدارس

أكدت مديرية الإرشاد والتوجيه في ​وزارة التربية​ والتعليم العالي هيلدا خوري، في حديث تلفزيوني، أن "الوزارة لا تقرر وحدها معايير التعامل مع ​فيروس كورونا​"، لافتة إلى "وجود معايير معينة من ​منظمة الصحة العالمية​ ومن ​وزارة الصحة​ العامة"، مشيرة إلى أن "وزارة التربية تأخذ الرأي الصحي من وزارة الصحة، وبناء على ذلك تقرر إغلاق ​المؤسسات التربوية​ أم فتح أبوابها".

ورأت خوري أنه من "الضروري أن يقوم التلاميذ بالسلوكيات السليمة البسيطة في أي مكان يتواجدون فيه، والمطلوب الآن ​الوقاية​ بوعي، وتجنب التجمعات في الوقت الراهن، ولو كانت التجمعات أمر صحي أو مقبول ما كنا ذهبنا إلى إقفال ​المدارس​".