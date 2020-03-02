بعد اعتذار علاوي.. الرئاسة العراقية تدعو للبدء في مشاروات لاختيار بديلاً

محمد اسماعيل - القاهرة - وكالات

أعلن المكتب الإعلامي لرئاسة الجمهورية العراقية، مساء اليوم الأحد، عن البدء بمشاورات لاختيار مرشح بديل خلال مدة 15 يومًا، وذلك بعد اعتذار رئيس الوزراء المكلف، محمد توفيق علاوي عن تشكيل الحكومة.

وقال المكتب في بيانه، إنه "بالإشارة إلى بیان رئيس مجلس الوزراء المكلف محمد توفيق علاوي حول عدم تمكنه من تشكيل حكومته خلال الفترة الدستورية المحددة، واستناداً الى احكام المادة 76 من الدستور، يبدأ رئيس الجمهورية مشاورات لاختيار مرشح بديل خلال مدة 15 يومًا في نطاق مسؤولياته الدستورية والوطنية".

وأضاف "فيما وجه رئيس الجمهورية الشكر لمحمد توفيق علاوي على جهوده وموقفه بالاعتذار عن التكليف، فإنه يدعو القوى النيابية، إلى العمل الجاد للتوصل إلى إتفاق وطني حول رئيس الوزراء البديل، و المقبول وطنيًا و شعبيًا، خلال الفترة الدستورية المحددة، من أجل تشكيل حكومة قادرة على التصدي لمهامها في ضوء التحديات الجسيمة التي تواجه العراق".

وشدد الرئيس العراقي، في هذا الصدد، على أن "التداعيات الأمنية والسياسية والاقتصادية والتحديات الصحية التي تواجه العراق والمنطقة والعالم، تحتم الإسراع في حسم ملف الحكومة المؤقتة، من أجل حماية أمن وسلامة المواطنين والإنطلاق نحو تحقيق مشروع الإصلاح كاستحقاق وطني عراقي".