الجزائر ترحل إيطاليّا مصابا بفيروس كورونا

ذكرت وسائل الإعلام الرسمية الجزائرية اليوم السبت 29 فيفري 2020 أنه تم ترحيل مواطن إيطالي إلى بلاده بعد أن أظهرت الاختبارات إصابته بفيروس كورونا لدى وصوله إلى العاصمة الجزائر.
كانت الجزائر أكدت يوم الثلاثاء أول حالة إصابة بالفيروس وهي للرجل الذي يبلغ من العمر 61 عاما ويعمل في مشروعات لشركة الطاقة الإيطالية إيني في ميلانو بشمال إيطاليا.
وذكرت وكالة الأنباء الجزائرية أن طائرة تابعة لشركة خطوط جوية إيطالية نقلت الرجل من مطار مدينة حاسي مسعود المنتجة للنفط والغاز في جنوب البلاد، دون مزيد من التفاصيل
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