الرئيس العراقي يطلب من القوى السياسية تقديم بديل عن "علاوي"

رئيس الوزراء المكلف محمد علاوي، الاثنين، اعتذاره عن تشكيل الحكومة، فينا اشار الى ان "بعض الجهات السياسية ليست جادة بالاصلاح ووضعت العراقيل امام ولادة الحكومة".

هذا وأعلن

وقال علاوي في رسالة الى رئيس الجمهورية برهم صالح: "عندما تم تكليفي كنت قد وعدت الشعب بأني سأترك التكليف في حال مورست ضغوط سياسية لغرض تمرير اجندة معينة على الحكومة التي اعتزم تشكيلها، مبينا ان "قراري كان تشكيل حكومة مستقلة من اجل العمل دون التزامات حزبية او ضغوطات من اجل الإسراع بتنفيذ مطالب الشعب و اني على علم تام بأن الإصرار على هذا الشرط سيكلفني تمرير حكومتي لان الجهات التي غرقت بالفساد و تاجرت بالطائفية و العرقية ستكون اول متضرر، واني لو قدمت التنازلات لكنت الان مباشر بعملي كرئيس لوزراء العراق".