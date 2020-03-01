كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر مقتل 19 جندي سوري في قصف لطائرات مسيرة تركية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلن المرصد السوري لحقوق الانسان، الأحد، مقتل 19 جندياً من قوات الجيش السوري في قصف لطائرات مسيرة تركية في شمال غرب سوريا.

قصفت القوات التركية والفصائل الموالية لها، اليوم، تمركزات قوات مجلس الباب العسكري وقوات النظام ومحيط القاعدة الروسية في بلدة العريمة، كما طال القصف منازل المدنيين في بلدة العريمة قرية العوسجلي، ما تسبب بأضرار مادية كبيرة، كما تشهد المنطقة موجة نزوح المدنيين بإتجاه مدينة منبج.



ورصد المرصد السوري لحقوق الإنسان، قبل ساعات، قصفا صاروخيا نفذته القوات التركية على مناطق في العريمة والخالدية والكاوكلي واليالني وجب الحمرا الخاضعة لسيطرة مجلس منبج العسكري وقوات النظام بريف منبج الغربي.

ووفقا لمصارد المرصد السوري فإن القصف على العريمة استهدف مبنى قيادة القوات الروسية ومقر لقوى الأمن الداخلي، ولم ترد معلومات عن خسائر بشرية.