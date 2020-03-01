كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر ترامب يعلن تشديد الإجراءات على المسافرين.. بسبب كورونا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

وكتب ترامب في "تويتر": "في ما يتعلق بفيروس كورونا، فإضافة لفحص المسافرين قبل الصعود للطائرات من دول معينة ذات خطورة عالية، أو مناطق داخل تلك الدول، سيتم كذلك فحصهم عند وصولهم للولايات المتحدة". وأشاد ترامب بالجهود المبذولة لمنع انتشار المرض وسط انتقادات متزايدة من الديمقراطيين بشأن تعامل إدارته مع الأزمة. وأعلن مسؤولو الصحة في ولاية واشنطن الأمريكية في بيان صحفي أمس السبت، أن "رجلا في الخمسينات من العمر توفي بسبب فيروس كورونا المستجد".

قرر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اليوم الأحد، فحص المسافرين من دول تعاني من معدل مرتفع في انتشار فيروس كورونا قبل ركوبهم الطائرات، ولدى وصولهم إلى الأراضي الأمريكية.