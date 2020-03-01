ذكرى تأسيس “أخبار اليوم”.. وشاي: مزيدا من التألق.. والشوبي: صمدت رغم الهزات

تطفئ جريدة “أخبار اليوم”، بحلول شهر مارس، شمعة الذكرى الحادية عشر لتأسيسها، وسط مزيد من التضييق والحصار؛ ورفقة طاقمها الشاب والطموح، تخوض الجريدة وتواجه في كل يوم الصعاب التي تستهدف وجودها وبقاءها، وتمضي منارة تُزين الحقل الصحافي والإعلامي الوطني بشهادة كثير من المثقفين والسياسيين.

في ذكرى التأسيس، ينشر “اليوم 24” تباعا شهادات مثقفين وسياسيين وفنانين، وقد اختلفت مرجعيات أصحابها ورهاناتهم.

الفنانة فاطمة وشاي:

بمناسبة ذكرى تأسيسها أحيي جريدة “أخبار اليوم” الغنية عن التعريف وأتمنى لها مسيرة موفقة ومزيدا من التألق. وأحيي جميع الطاقم المشرف على إخراجها للوجود، من إعلاميين وتقنيين وإداريين.

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الفنان محمد الشوبي:

تحية لكل الطاقم الصحافي لجريدة “أخبار اليوم”، إذ منذ أن تأسس هذا المنبر الإعلامي أصبح من خيرة الجرائد الوطنية على مستوى التحرير العربي، وعلى مستوى التنوع في المواد والأخبار، وكذلك، على مستوى تحريك النقاش السياسي والفني والاجتماعي والقانوني.

وأشد بحرارة على أيدي كل صحافيي وصحافيات هذا المنبر لصمودهم، رغم الهزات التي عصفت بالجريدة. وكل تأسيس وأنتم صامدون.