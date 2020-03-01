كأس الاتحاد الإفريقي.. نهضة بركان “يعود” بتعادل مهم من قلب مصر

نجح فريق النهضة البركانية في العودة بتعادل مهم من قلب مصر أمام المصري البورسعيدي بهدفين لمثلهما، فوق أرضية ملعب الجيش بالسويس، لحساب ذهاب ربع نهائي كأس الإتحاد الإفريقي.

وافتتح ممثل كرة القدم الوطنية حصة التهديف في الدقيقة 44 بواسطة المهاجم محسن ياجور، قبل أن يعدل الفريق المصري النتيجة في الدقيقة 46 بواسطة اللاعب مفتاح طقطق.

وخلال النصف الثاني حاول الفريق المصري توقيع هدف التقدم تحسبا لمباراة العودة، وهو ما نجح فيه في الدقيقة 61 بعد خطأ للحارس زهير العروبي، غير أن الهداف محسن ياجور كان له رأي آخر بعدما نجح في إدراك هدف التعادل في الدقيقة 82.

ويعول الفريق البركاني على مباراة العودة يوم الأحد المقبل فوق أرضية الملعب البلدي ببركان للحسم بشكل كلي في نتيجة المباراة، وحجز بطاقة التأهل إلى المربع الذهبي.