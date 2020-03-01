هدى الريحاني: هاجرت إلى كندا لأنني “طلع ليا الدم وتخنقت”- فيديو

فيديو: يونس ميموني

كشفت الممثلة هدى الريحاني أن سبب هجرتها إلى كندا، هو الخنقة، التي ولدتها لديها الحياة اليومية في مدينة الدارالبيضاء، العاصمة الاقتصادية، وأكبر مدن المغرب.

وقالت الريحاني على هامش حضورها لافتتاح المهرجان الوطني للفيلم في طنجة: “هاجرت حيت طلع ليا الدم شويا… ما هو يومي في مدينة الدار البيضاء خنقني فقررت الهجرة لكندا”.

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وينافس على جوائز المهرجان فيلم تشارك فيه الريحاني، بعنوان “أبواب السماء” من إخراج مراد الخوضي، ومشاركة ممثلات شهيرات، أمثال راوية، وفاطمة الزهراء بناصر، ونسرين الراضي.

وكانت الريحاني قد انقطعت في وقت سابق عن التمثيل، الذي عادت إليه، حاليا، وذلك بسبب هجرتها إلى الديار الكندية، التي أصبحت قبلة فنانين مغاربة كثر مثل حسن لفد، وسناء عكرود، ومحمد مروازي.