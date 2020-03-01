البيضاويون يخرجون للاحتجاج ضد “زحف الأسمنت” و”قتل” المساحات الخضراء-فيديو

تصوير: أحمد عاطر

خاض سكان العاصمة الاقتصادية، الدار البيضاء، مسيرة احتجاجية، دعت إليها جمعية مدرسي العلوم والأرض، صباح اليوم الأحد، من أجل مطالبة المسؤولين عن الشأن المحلي في المدينة بإيقاف الزحف الإسمنتي، على حساب المساحات الخضراء في المدينة.

وانطلقت المسيرة من حديقة “لارميتاج” إلى حديقة “ماردوخ”، حيث حمل المشاركون لافتات تطالب المسؤولين بحماية المساحات الخضراء العمومية.

وفي هذا السياق، قال محمد وافد، عضو بمركز التنمية البيئية، في تصريح لـ”اليوم24″، أن هذه المسيرة تأتي تتويجا إلى الأنشطة، التي قمنا بها طيلة هذا الاسبوع، وذلك احتفالا بـ”الأسبوع الأخضر”.

وأضافت لمياء ازميل، عن جمعية مدرسي العلوم والأرض بالدار البيضاء، في تصريح لـ”اليوم 24″، إن سكان المدينة يحتجون على عدم احترام المساحات الخضراء من طرف المسؤولين عن التعمير في العاصمة الاقتصادية.

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وأوضحت المتحدثة ذاتها أنه حان الوقت للدفاع عن حق سكان الدار البيضاء في مساحات، وفضاءات خضراء أمام الزحف العمراني، الذي قضى على كل مساحة خضراء ممكنة بالدار البيضاء.

وأشارت المتحدثة نفسها إلى أهمية تحسيس سكان العاصمة الاقتصادية بالحفاظ على ما تبقى من المساحات الخضراء، والمطالبة بالمزيد منها.

يذكر أن البيضاويين يعانون نقصا حادا في المساحات الخضراء، التي تشهد تدهورا، وذلك بسبب انتشار الأزبال داخل الحدائق، ما يقلص من مساحاتها، بينما توصي المنظمات البيئية، والصحية العالمية بحمايتها.

