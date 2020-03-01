 5 أندية أوربية “تبدي” إهتمامها بنجم الوداد

بات بديع أووك، لاعب فريق الوداد الرياضي، في مفكرة خمسة فرق أوربية من أجل التعاقد معه خلال فترة الانتقالات الصيفية القادمة.

وذكر موقع “فووت مركاتو” أن كلا من بنفيكا وسبورتينغ لشبونة البرتغاليين، وليل وموناكو الفرنسيين، إلى جانب إحدى فريق استكلندي، مهتمون بضم أووك، إذ بعثت هذه الأندية كشافيه يوم أمس في مباراة النجم الساحلي التونسي في ذهاب ربع نهائي دوري أبطال إفريقيا، من بغض متابعة تحركاته قبل إعداد التقرير النهائي.

وأكد المصدر ذاته أن مستوى لاعب حسنية أكادير السابق، فرض على هذه الأندية الأوربية الاهتمام به، إذ سيحسم في قابلية التعاقد معه وتقديم عرض رسمي للوداد في فترة الانتقالات الصيفية القادمة.

يذكر أن بديع أووك يلعب للموسم الثاني مع الوداد، بعدما قدم له من حسنية أكادير، ولعب له في 47 مباراة منذ سنة 2018، وسجل له تسعة أهداف وكان حاسما في 13 آخرين.

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