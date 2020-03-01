أعلنت قطر، اليوم الأحد، أنها أوقفت دخول جميع القادمين من مصر إليها بشكل مؤقت.
وقالت وكالة الأنباء الرسمية، إن قطر “فرضت قيودا مؤقتة على دخول أراضيها لجميع القادمين من مصر عبر نقاط وسيطة”، مضيفة عبر موقع “تويتر” أن هذا الأمر يأتي في “ضوء انتشار وباء كورونا المستجد (كوفيد-19) على نطاق عالمي، وفي إطار تدابير الصحة العامة اللازمة لمنع انتشار الوباء”.
وأعلنت وزارة الصحة في قطر تسجيل 3 حالات بفيروس كورونا المستجد.
وذكرت الوزارة، في بيان اليوم الأحد “أن الفحوصات الطبية قد كشفت عن إصابة حالتين إضافيتين بفيروس كورونا (كوفيد2019) في دولة قطر تعود لمواطنين قطريين من ضمن المواطنين الذين قامت الدولة بإجلائهم على متن طائرة خاصة من الجمهورية الإسلامية الإيرانية في 27 فبراير الماضي، وممن خضعوا للحجر الصحي فور وصولهم”.
وأشارت الوزارة إلى أنه “تم إدخال المصابين إلى مركز الأمراض الانتقالية تحت العزل التام وهم في حالة صحية مستقرة”، مؤكدة أن “المصابين لم يخالطوا أفراد المجتمع منذ وصولهم”.
وكانت عدد من الدول من بينها فرنسا وكندا، قد سجلت إصابات بفيروس كورونا المستجد، في صفوف مواطنين قادمين من مصر، في الوقت الذي لا زالت الصحة المصرية تنفي تجيل أي إصابة بالفيروس.
كانت هذه تفاصيل خبر بسبب “كورونا.. قطر تعلق دخول جميع القادمين من مصر إلى أراضيها لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم 24 وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.