الصحافة الإسبانية “تشيد” بثنائي “الأسود” مع إشبيلية

أشادت مجموعة من وسائل الإعلام الإسبانية بثنائي المنتخب الوطني مع فريق إشبيلية، الحارس ياسين بونو، والمهاجم يوسف النصيري، الذي قاد الممثل الأول لعاصمة إقليم الإندلس إلى تحقيق فوز مهم، خول له احتلال المركز الثالث في سبورة الترتيب العام للدوري الإسباني لكرة القدم.

وخصصت صحيفة “ABC” الواسعة الانتشار مقالا لتقييم لاعبي إشبيلية بعد الفوز المهم على أوسانونا بواقع 3-2، مبرزة أن الحارس بونو قدم مباراة جيدة وأنه كان حاسما في الكرات العالية، والتمريرات الطويلة، مشددة في السياق ذاته على أنه لا يتحمل مسؤولية هدفي فريق أوساسونا، ومنحته نفس تنقيط النجم الإسباني خيسوس نافاس.

أما المهاجم يوسف النصيري فقد منحته أفضل تنقيط بعد نجاه في توقيع هدف السبق وهدف الفوز بعدما كان إشبيلية متقدما بثنائية نظيفة نجح المنافس في تعديلها، غير أن النصيري كان حاسما بتوقيع هدف الفوز في الأنفاس الأخيرة للمواجهة.

وقالت عنه الصحيفة الإسبانية ” المهاجمون يطلب منهم التسجيل، والمهاجم المغربي نجح في تسجيل هدفين وكان قريبا من توقيع الثالث، هدفه الثاني يزن ذهبا بحكم أنه منح النقاط الكاملة للمباراة لفريقه”.