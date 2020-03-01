اتفاق السلام الأفغاني: خلافات بشأن إطلاق سراح سجناء

في السياسة 2 مارس,2020 نسخة للطباعة

ترامب: قواتنا ستبدأ فورا الانسحاب

كابول ـ د ب أ: غداة توقيع اتفاق السلام الذي جرى التوصل إليه بعد مفاوضات طويلة بين الولايات المتحدة وطالبان، والذي يدعو إلى خفض تدريجي لوجود القوات الأميركية في أفغانستان مقابل ضمانات تتعلق بمكافحة الإرهاب، يبدو أن شيطان التفاصيل بدأ يظهر امس حيث ثارت خلافات بشأن إطلاق سراح سجناء. وصرح الرئيس الأفغاني أشرف غني بأنه لا يوجد التزام بالإفراج عن خمسة آلاف من سجناء طالبان قبل بدء المفاوضات الأفغانية ـ الأفغانية في العاشر من مارس الجاري. ورغم أن الاتفاق ينص على إطلاق الحكومة سراح خمسة آلاف من سجناء طالبان وإطلاق الحركة لسراح ألف شخص قبل بدء المحادثات، أشار إعلان آخر نشرته الولايات المتحدة والحكومة الأفغانية إلى أن مناقشة إطلاق سراح المسجونين سيتم خلال المحادثات. وقال الرئيس غني في مؤتمر صحفي إن إطلاق سراح السجناء يمكن أن يتم في إطار أجندة المفاوضات، وليس كشرط مسبق لها. وتؤكد طالبان أنه ينبغي أن يتم إطلاق سراحهم قبل المحادثات كون الأمر مدرجا في الاتفاق. ووفقا لغني، سافر وفد حكومي أفغاني إلى الدوحة لبحث جدول أعمال المفاوضات ولإدراج إطلاق سراح السجناء عليه. وأضاف غني أن الولايات المتحدة بإمكانها تسهيل المحادثات، إلا أنه ليس من سلطتها الإفراج عن سجناء.

في وقت سابق، قال الرئيس الأميركي دونالد ترامب إن القوات الأميركية ستبدأ على الفور في الانسحاب من أفغانستان، جاء ذلك في أعقاب توقيع بلاده اتفاقا مع حركة طالبان. وردا على سؤال للصحفيين بالبيت الأبيض حول موعد بدء انسحاب الجنود من أفغانستان قال ترامب “اليوم. سيبدأون على الفور”. وأضاف الرئيس الأميركي “لا ينبغي لأحد أن ينتقد هذه الصفقة، بعد 19 عامًا”، في إشارة إلى المدة الطويلة التي تورطت فيها الولايات المتحدة في الصراع بأفغانستان.

وقد رحب الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو جوتيريس “بالجهود المبذولة لتحقيق تسوية سياسية دائمة في أفغانستان” بعد توقيع الاتفاق، وقال المتحدث باسم جوتيريس، ستيفان دوجاريك، في بيان، إن الأمين العام وصف هذه التطورات بـ”المهمة”، ودعا على أهمية الحفاظ على الحد من العنف على الصعيد الوطني، لمصلحة جميع الأفغان.

وأضاف أن جوتيريس يشجع الجهود المستمرة التي تبذلها جميع الأطراف “لإيجاد بيئة مواتية للمفاوضات بين الأفغان” ولتحقيق عملية سلام شاملة.

وأعرب المتحدث الرسمي عن أمل الأمين العام في أن تتحقق تطلعات الشعب الأفغاني في السلام، ” مجددا تأكيد التزام الأمم المتحدة بدعم شعب وحكومة أفغانستان.