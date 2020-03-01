الصحة: الخاضعون للحجر الصحي ليسوا مرضى والإجراء احترازي

تناقش مستجدات الفيروس في مؤتمر صحفي اليوم

ـ الصين تسجل أكبر ارتفاع في الإصابات خلال أسبوع ـ دول تحظر التجمعات العامة وتفرض قيودا إضافية على السفر

ـ إغلاق قاعة التداول الرئيسية في بورصة الكويت ـ لا إصابات بالسعودية وخطر انتشار الفيروس في اليمن منخفض

ـ 54 وفاة و 978 مصابا في إيران ـ تايلاند واستراليا تسجلان أول حالتي وفاة ـ 22 إصابة في أميركا

مسقط ـ عواصم ـ الخليج 365 ـ وكالات: أصدرت وزارة الصحة بيانا توضيحيا حول من يخضعون للحجر الصحي، وقالت الوزارة في بيانها: ” تود وزارة الصحة أن توضح بأن من يخضعون للحجر الصحي ليسوا مرضى والإجراء هو احترازي يجب التقيد به من أجل حماية أسرهم وسائر المجتمع فيما لو ظهرت عليهم أعراض خلال فترة الحجر الصحي، وهو إجراء احترازي لقدومهم من المناطق التي سجلت فيها حالات نقل مجتمعي لمرض فيروس كورونا المستجد.وتفيد الوزارة بأن العدد الكلي لمن خضعوا للحجر الصحي 1320 شخصا. وقد بلغ عدد الحالات الموجبة 6 (ست حالات) فقط حتى تاريخ هذا البيان وقد تماثل مريض واحد للشفاء التام بينما أعراض بقية المرضى الخمسة خفيفة. وتهيب الوزارة أن من يخضعون للحجر الصحي المنزلي يجب عليهم التقيد بإجراءات الحجر الصحي حفاظا على صحة أسرهم ومجتمعهم. كما تهيب بالجميع المداومة على غسل اليدين بالماء والصابون خصوصا بعد السعال والعطاس والتخلص من المناديل الورقية في سلة المهملات المغلقة وتجنب لمس الوجه والعينين إلا بأيدٍ نظيفة”.

وتنظم وزارة الصحة اليوم مؤتمراً صحفياً بقاعة الوزارة، لمناقشة مستجدات فيروس كورونا المستجد وجهود الوزارة لمكافحته وضرورة تعاون جميع المواطنين والمقيمين على أرض السلطنة للحد من انتشاره. وسيتحدث خلال المؤتمر معالي الدكتور أحمد بن محمد السعيدي وزير الصحة وعدد من كبار المسؤولين في الوزارة.

على الصعيد الدولي، قالت سلطات الصحة الوطنية بالصين إن البر الرئيسي سجل 573 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد وهو أكبر ارتفاع في المعدل اليومي للإصابات خلال أسبوع. كما أضافت اللجنة إن الصين سجلت 35 حالة وفاة في ثاني أدنى حصيلة يومية للوفيات مقابل 47 حالة في اليوم السابق ليصل العدد الإجمالي للوفيات بالفيروس في بر الصين الرئيسي إلى 2870.

وفي الكويت تم إغلاق قاعة التداول الرئيسية وإجلاء كافة مقاعد الزوار في الممرات الخارجية بمقر البورصة الكويتية، مع الابقاء على عملية التداول الاعتيادية وذلك حرصا على السلامة العامة.وقد أعلنت وزارة الصحة الكويتية تسجيل حالة إصابة جديدة بفيروس “كوفيد19″، ما يرفع عدد المصابين في الكويت إلى 46 .

بدورها، أكدت اللجنة السعودية المعنيّة بمتابعة مستجدات الوضع لفيروس كورونا المستجد أنه لم يتم تسجيل أي حالة إصابة بالفيروس في المملكة حتى الآن. وفي اليمن قالت منظمة الصحة العالمية إن خطر انتشار الفيروس القاتل هناك لا يزال منخفضا. وأضافت المنظمة في تغريدة على حسابها بموقع التواصل الاجتماعي”تويتر”:”لم تتأكد أية حالات مصابة بفيروس كورونا حتى اللحظة في اليمن”.ويأتي هذا البيان، بعد انتشار أنباء في عدد من المواقع الإلكترونية المحلية تشير إلى تسحيل حالة مصابة بفيروس كورونا بالعاصمة صنعاء.

الى ذلك، أعلنت تايلاند عن تسجيل أول حالة وفاة بين المصابين بفيروس كورونا المستجد (كوفيد19). وقال سواناتشاي واتاناينجتشارونتشاي، مدير عام إدارة السيطرة على الأمراض في تايلاند، للصحفيين بأن حالة الوفاة هي لرجل عمره 35 عاما، تم نقله إلى المستشفى في البداية على أنه مريض بالملاريا تم أظهرت الفحوص فيما بعد إصابته بالكورونا. وتوفي الرجل بعد إصابته بخلل في عمل عدة أعضاء في جسده. كما سجلت أستراليا هي الاخرى أمس أول حالة وفاة بالفيروس لرجل تم إجلاؤه من سفينة سياحية كانت رهن الحجر الصحي،وقال أندرو روبرتسون كبير مسؤولي الصحة بولاية أستراليا الغربية للصحفيين إن الرجل البالغ من العمر 78 عاما من بيرث، والذي أصيب بفيروس كورونا مع زوجته على متن السفينة السياحية دياموند برنسيس، توفى صباح أمس الأحد.

الى ذلك، قال الرئيس الأميركي دونالد ترامب إن هناك 22 حالة إصابة بفيروس كورونا وحالة وفاة واحدة نتيجة لهذا الفيروس في الولايات المتحدة وأضاف ترامب خلال مؤتمر صحفي مساء أمس الأول في البيت الأبيض أن الوفاة تعود لامرأة في الخمسينات من العمر وأوضح أن هناك تقدما كبيرا تحقق في سبيل التصدي للفيروس، ورغم ذلك أشار إلى أنه من المحتمل ظهور حالات إصابة جديدة في اميركا. وقال إنه لا يوجد سبب للهلع.

وقد فرض زعماء في دول في أوروبا والشرق الأوسط والأميركتين حظرا على التجمعات العامة الكبرى ومزيدا من القيود الصارمة على السفر مع زيادة انتشار فيروس كورونا المستجد حول العالم. وعرقل تفشي المرض الطلب على رحلات الطيران واضطرت العديد من الشركات لوقف أو تعديل الرحلات الجوية بسبب ذلك. وأجرى البيت الأبيض في واشنطن اتصالا بشركات الطيران في أميركا لمناقشة فرض قيود جديدة على السفر. وأعلنت شركة أميركان إيرلاينز مساء أمس الاول تعليق كل رحلاتها من الولايات المتحدة إلى مدينة ميلانو الإيطالية. وأمرت طهران بإغلاق المدارس حتى يوم الثلاثاء ومددت إغلاق الجامعات وحظر الحفلات الموسيقية والفاعليات الرياضية لمدة أسبوع إضافي. كما منعت السلطات الزيارات للمستشفيات ودور الرعاية مع وصول حالات الإصابة في إيران إلى ما يقرب من 600. وقالت أذربيجان إنها أغلقت حدودها مع إيران لمدة أسبوعين لمنع تفشي فيروس كورونا. وأغلقت الكنائس أبوابها في كوريا الجنوبية وأقامت بدلا من ذلك مراسم القداس عبر الإنترنت مع سعي السلطات لتجنب التجمعات العامة.