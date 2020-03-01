بمشاركة السلطنة.. وزراء الداخلية العرب يناقشون مكافحة الإرهاب

تونس ـ انطلقت في تونس أمس أعمال الدورة السابعة والثلاثين لمجلس وزراء الداخلية العرب تحت رعاية الرئيس التونسي قيس سعيد الذي استقبل وزراء الداخلية العرب بقصر قرطاج . وترأس وفد السلطنة لأعمال الدورة معالي السيد حمود بن فيصل البوسعيدي وزير الداخلية .

وناقش المجلس عددا من الملفات المدرجة على جدول الاعمال من بينها تقرير الامين العام للمجلس عن اعمال الامانة العامة بين دورتي المجلس السادسة والثلاثين والسابعة والثلاثين وتقرير رئيس جامعة الامير نايف العربية للعلوم الامنية عن اعمال الجامعة خلال الدورتين الحالية والسابقة فضلا عن إعادة النظر في معايير الإدراج والشطب على القائمة السوداء العربية لمنفذي ومدبري وممولي الاعمال الارهابية. كما تضمن البيان إعلان إنشاء فريق عمل عربي لرصد التهديدات الإرهابية والتحليل الفوري للعمليات الإرهابية. كما تضمن جدول أعمال المؤتمر النظر في معايير الإدراج والشطب على القائمة السوداء العربية لمنفذي ومدبري وممولي العمليات الإرهابية.

والتقى الرئيس التونسي قيس سعيد في وقت سابق الأمين العام لمجلس وزراء الداخلية العرب محمد علي كومان، حيث دعا سعيد خلال اللقاء لمقاربة جديدة لمكافحة الإرهاب عمادها التربية والتعليم والقضاء المستقل لمكافحة التهديدات التي تمس الأمن القومي العربي.

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