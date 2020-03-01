سوريا تغلق المجال الجوي بالمنطقة الشمالية الغربية

أعلنت إسقاط طائرة مسيرة للجيش التركي في إدلب

دمشق ـ الخليج 365 ـ وكالات: أعلنت القيادة العامة للجيش والقوات المسلحة السورية أمس إغلاق مجالها الجوي في المنطقة الشمالية الغربية، لرحلات الطائرات أو لأية طائرات مسيرة. ونقلت وكالة الأنباء السورية “سانا” عن القيادة العامة للجيش والقوات المسلحة السورية بيانا أعلنت فيه دمشق إغلاق مجالها الجوي شمالي غربي سوريا، وبخاصة فوق محافظة إدلب السورية، لرحلات الطائرات، ولأي طائرات مسيرة، مؤكدة أنه سيتم التعامل معها على أنه “طيران معاد يجب إسقاطه ومنع تحديد أهدافه العدوانية”.

من جهة أخرى أعلن الجيش السوري، إسقاط طائرة مسيرة تركية فوق مدينة إدلب شمال غرب سوريا، ونقلت وكالة “سانا”، عن مراسلها قوله إن “وحدات من الجيش العربي السوري أسقطت طائرة مسيرة تركية فوق سراقب بريف إدلب الجنوبي الشرقي”.

وتشهد محافظة إدلب توترا كبيرا، بعد سلسلة هجمات نفذتها مجموعات إرهابية استهدفت الجيش السوري في عدة نقاط في محافظة إدلب، أدت لحدوث استباكات عنيفة قتل على أثرها جنود أتراك.

الى ذلك، أكد مصدر ميداني لوكالة “سبوتنيك” الروسية أن قادة طائرتين سوريتين هبطا بسلام بعد إصابة طائرتيهما في سماء مدينة “سراقب” بريف إدلب الشرقي. وقال المصدر الميداني إن “الطائرتين سقطتا في مناطق سيطرة الجيش السوري بعد إصابتهما بصواريخ للجيش التركي أثناء مناورة تستهدف مجموعات من مسلحي تنظيم “القاعدة” الإرهابي شمال شرق مدينة سراقب بريف إدلب الشرقي”.

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