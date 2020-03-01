أنقرة: 76 ألف مهاجر غادروا أدرنة باتجاه أوروبا

أنقرة ـ د ب أ: أعلن وزير الداخلية التركي سليمان صويلو أن عدد المهاجرين غير النظاميين الذين غادروا من ولاية أدرنة شمال غرب تركيا باتجاه أوروبا بلغ أكثر من 76 ألفا حتى صباح امس الأحد. وكتب صويلو، على موقع “تويتر”، أن “76 ألفا و358 مهاجرا غير نظامي غادروا أدرنة باتجاه الدول الأوروبية”. وبدأ تدفق المهاجرين إلى الحدود الغربية لتركيا مساء الخميس الماضي، عقب تداول أخبار بأن أنقرة لن تعيق حركة المهاجرين غير النظاميين باتجاه أوروبا.

وكان الرئيس التركي رجب طيب أردوغان أعلن أمس الاول أن بلاده ستبقي أبوابها مفتوحة أمام اللاجئين الراغبين بالتوجه إلى أوروبا، مؤكدا أن تركيا لا طاقة لديها لاستيعاب موجة هجرة جديدة.

وقال رئيس دائرة الاتصال في الرئاسة التركية فخر الدين ألطون إن بلاده، التي تستضيف 6ر3 مليون سوري ، “ليس لديها خيار آخر سوى تخفيف جهودها لاحتواء ضغط تدفق اللاجئين، بعد التصعيد العسكري في محافظة إدلب السورية”.

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