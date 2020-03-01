وزيرة الصحة تغادر الى الصين لتقديم مساعدات طبية مصرية.. وتؤكد: لا نخفى شيئا.. والسفير الصينى: نشكر السيسى

تتسابق دول العالم لتبني إجراءات احترازية للحيلولة دون انتشار فيروس كورونا المستجد الذي يواصل تفشيه وحصد الأرواح.

الحصيلة اليومية

وشهدت الحصيلة اليومية لوفيات فيروس كورونا المستجد في الصين الأحد انخفاضا طفيفا، مع تسجيل 35 حالة وفاة في الساعات الأربع والعشرين المنصرمة في مقابل 47 حالة خلال اليوم السابق، حسبما أعلنت لجنة الصحة الوطنية، غير أن عدد الإصابات الجديدة بالفيروس شهدت ارتفاعا، إذ تم تسجيل 573 إصابة جديدة في أنحاء البلاد الأحد، في مقابل 427 إصابة أُعلِن عنها السبت. حسبما نشر موقع "سكاي نيوز".

وزيرة الصحة تغادر للصين

غادرت مطار القاهرة الدولي مساء اليوم الأحد، الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة والسكان، متوجهه إلي الصين، في زيارة هناك لتبادل الخبرات في الإجراءات الخاصة بمواجهة فيروس كورونا المستجد ، وتقديم مساعدات طبية الي الشعب الصين .

قالت مصادر مطلعة بالمطار ، تم إنهاء إجراءات سفر وزيرة الصحة من استراحة كبار الزوار، وغادرت علي الطائرة الاماراتية المتجهة إلي دبي ومنها إلي الصين. حسبما نشر موقع "اليوم السابع".

تفاصيل المؤتمر الصحفي

وعقدت زايد مؤتمرا صحفيا في المطار قبل مغادرتها إلي الصين، بحضور السفير الصيني بالقاهرة ، وعدد من قيادات وزارة الصحة والسكان، لإعلان مستجدات الأوضاع والرد علي كافة التساؤلات التي تم طرح من خلال الرأي العام خلال الأيام الماضية، حول وجود الفيروس في مصر من عدمه.

الوضع مطمئن

قالت وزيرة الصحة والسكان، إن الوضع الوبائي في مصر مطمئن للغاية، وتم إجراء 1443 تحليلا لحالات مشتبه فيها حتى اليوم، أثبت التحاليل إيجابية حالة واحدة تم التعامل معها ولم تظهر أي أعراض عليها، وباقي الحالات أظهرت التحاليل سلبيتها ، مشيرة الى أنه تم فحص 13 حالة قادمة من العمرة ، ثبت سلبيتها بالإضافة إلى 302 حالة تم إجلاؤهم من مدينة ووهان الصينية.

ننسق مع الصحة العالمية

قالت هالة زايد، إن الوزارة تعلن فورا عند وجود أى شخص مصاب أو حامل لفيروس كورونا، بالتنسيق مع الصحة العالمية، مضيفة أن دول العالم تلتزم باتفاق الصحة العالمية المبرم في عام 2005، في تبادل البيانات وشفافية البيانات، ولا نخفى أي شيء مؤكده أن الدول التى لم تلتزم بإعلان عن الفيروس أو أشخاص مشتبه بها بعد 48 ساعة من حقها أن تعلن الصحة العالمية مباشرة عن وجود إصابات حاملة للفيروس بها.

فحص المسافرين والقادمين

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وأضافت خلال مؤتمر صحفى، أنه تم التنسيق مع وزارة الطيران لفحص القادمين على الطائرات القادمة من الدول التي يوجد بها فيروس كورونا، سيتم التحقيق مع الشخص قادم إلى مصر حول أماكن تواجده خلال آخر 14 يوما، وهل يوجد عليه أى أعراض للفيروس، سيتم تعميمها على جميع الطائرات التي يوجد بها فيروس.

اجماعها مع الرئيس

وعن اجتماعها مع الرئيس عبد الفتاح السيسى اليوم الأحد، أكدت أنه تم استعراض خطة مصر لمواجهة الفيروس، ووجه الرئيس تعليماته باستمرارية اتخاذ الإجراءات الاحترازية، وتم تعميم الخطة على جميع المحافظات وجميع مقدمى الخدمة الصحية بالتنسيق مع الصحة العالمية.

كشفت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، أنه سوف يتم توزيع كروت المراقبة الصحية، على متن جميع الرحلات القادمة من البلاد المنتشر بها فيروس كورونا، حتى يقوم الركاب بتسجيل بياناتهم في الطائرة.

كروت المتابعة

وقالت وزيرة الصحة والسكان خلال مؤتمر صحفى، بمطار القاهرة اليوم، أنه تمت إضافة خانات جديدة في كروت المتابعة أهمها السؤال عن أخر الدول والأماكن التي زارها الشخص خلال فترة الـ14 يوم الماضية، بالإضافة إلى خانة خاصة بظهور الأعراض من عدمه.

وعن التصريحات الفرنسية بخصوص حالتين قادمتين من مصر حاملتين للفيروس، أشارت إلى أنه تم فحص جميع المخالطين للحالتين، لافتة إلى أنه تم حتى الآن فحص 1443 حالة مشتبه لكورونا منذ بداية الأزمة.

كل الدول معرضة للكورونا

وكشفت وزيرة الصحة والسكان، استعدادات الوضع الوبائي فى مصر بالنسبة للإصابات بفيروس الكورونا المستحدث، لافته إلى أن كل الدول معرضة للكورونا وتابعت: الأهم استعدادات الدول لمواجهة فيروس كورونا.

وتابعت وزيرة الصحة: شملت التحاليل 13 شخص قادمين من العمرة إلى جانب 302 مصرى تم اجلائهم من مدينة وهان، لافتة إلى أن الوزارة تتلقى يوميا بلاغلات ويتم إجراء التحاليل الطبية وتكون أغلبها انفلونزا موسمية.

السفير الصيني بالقاهرة

قال ياو لي تشيانج السفير الصيني في القاهرة، إن الحكومة الصينية مهتمة بزيارة وزيرة الصحة المصرية إلى الصين، موجهاً الشكر إلى الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس جمهورية مصر العربية لإرساله مساعدات طبية إلى الصين للمكافحة في القضاء على فيروس كورونا المستجد.

وتابع السفير الصيني في القاهرة خلال مؤتمر مشترك مع وزيرة الصحة الدكتورة هالة زايد، أن الشعب الصيني يبذل كل ما في وسعه للقضاء على فيروس كورونا، والصين تعتبر نفسها الجبهة الأمامية لمكافحة الفيروس الشرس، الذي يتفشى حالياً. حسبما نشر موقع "اليوم السابع".

وأكمل السفير الصيني، أن مكافحة الصين لفيروس كورونا ليست من أجل الحماية الصحية للشعب الصيني، ولكن من أجل الحماية الصحية لكل شعوب العالم، موضحاً أن الصين ندرك المسئولية على عاتقها، ونشكر الجميع لبذل جهود مشتركة.