3 توجيهات لمواجهة كورونا.. تفاصيل اجتماع السيسي مع مدبولي وزايد.. ووزيرة الصحة: "الفيروس جاي جاي.. بس متخافوش لأنه مش قاتل"

تتسابق دول العالم لتبني إجراءات احترازية للحيلولة دون انتشار فيروس كورونا المستجد الذي يواصل تفشيه وحصد الأرواح.

وشهدت الحصيلة اليومية لوفيات فيروس كورونا المستجد في الصين الأحد انخفاضا طفيفا، مع تسجيل 35 حالة وفاة في الساعات الأربع والعشرين المنصرمة في مقابل 47 حالة خلال اليوم السابق، حسبما أعلنت لجنة الصحة الوطنية، غير أن عدد الإصابات الجديدة بالفيروس شهدت ارتفاعا، إذ تم تسجيل 573 إصابة جديدة في أنحاء البلاد الأحد، في مقابل 427 إصابة أُعلِن عنها السبت. حسبما نشر موقع "سكاي نيوز".

وفي مصر، قالت الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة، إن الحجر الصحي يكون للقادمين إلى الدولة لا الخارجين منها، موضحةً: "بنكشف على الناس في مكان الوصول، لكن اللي خرج من مصر مش بنكشف عليه".

وأضافت وزيرة الصحة خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي عمرو أديب، مقدم برنامج "الحكاية"، عبر شاشة "MBC مصر"، أن منظمة الصحة العالمية لم تصدر أي تعليمات تلزم الدول بالكشف عن المواطنين المسافرين منها، للتأكد من عدم إصابتهم بفيروس كورونا. حسبما نشرر موقع "الوطن".

وتابعت: "فيروس كورونا غالبًا جاي، لكن 82% من المصابين مش هيحتاج يروح المستشفى، الفيروس جاي جاي، ومفيش خوف إنه ييجي، لأنه مش قاتل".

وناشدت وزيرة الصحة، المواطنين التوجه إلى مستشفى الحميات في نطاق المحافظة التي يقطن فيها أو الاتصال بالوزارة على الخط الساخن 105 إذا أصابتهم أعراض المرض.

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وواصل: "الكشف مجانًا، وبلاش ننساق ورا الإشاعات أو نختلق حاجة محصلتش، لأن مصر من أقوى دول العالم الملتزمة بتعليمات منظمة الصحة العالمية، ولو الدولة خبت المنظمة هتتكلم".

وأكّدت وزير الصحة والسكان، أنَّ مصر من أوائل الدول على مستوى العالم التي أعدت خطة استعداد في هذا الشأن، مستعرضةً السيناريوهات والمحاور التنفيذية للخطة الوطنية المتكاملة للتعامل مع فيروس "كورونا المستجد"، والتي بدأت باتخاذ الإجراءات الاستباقية اللازمة وتطبيق خطة الترصد بمنافذ الدخول إلى البلاد من خلال الحجر الصحي ومتابعة الحالة الصحية للوافدين، وكذا رفع درجة الاستعداد والجاهزية لمواجهة والاكتشاف المبكر لأي حالة مشتبهة، فضلاً عن تشكيل غرفة مركزية بوزارة الصحة تعمل على مدار الساعة لمتابعة الوضع الوبائي للفيروس على المستويين الدولي والوطني.

وأشارت زايد، إلى الجهود الحالية للدولة فيما يتعلق بتجهيز المرافق الطبية اللازمة وتدريب فرق الترصد وجميع الفرق الطبية على كيفية التعامل الآمن مع حالات الإصابة، وكذا التدريب على كيفية اتباع أساليب مكافحة العدوى، إضافة إلى توفير المخزون الاستراتيجي من المستلزمات الطبية.

وكان الرئيس عبد لفتاح السيسي، اجتمع اليوم، مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة والسكان، وذلك بحضور اللواء أمير سيد أحمد مستشار رئيس الجمهورية للتخطيط العمراني، واللواء طبيب مجدي أمين مبارك مدير إدارة الخدمات الطبية للقوات المسلحة.

وصرح السفير بسام راضي المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، بأنَّ الاجتماع تناول متابعة تطورات الموقف الوبائي العالمي لفيروس "كورونا المستجد"، وكذلك خطة وزارة الصحة والسكان الاحترازية في هذا الشأن على المستوى الوطني.

ووجه الرئيس السيسي، في هذا الصدد، بمواصلة رفع درجة الاستعداد والجاهزية وفقاً لمعايير منظمة الصحة العالمية، خاصةً من خلال التعاون والتنسيق بين كل الجهات المعنية بالدولة، وشن حملات التوعية المستمرة للمواطنين من مختلف الفئات، بهدف الإرشاد وتوفير المعلومات والبيانات الحقيقية بدقة، فضلاً عن العمل على الاكتشاف المبكر لأي حالات مشتبهة، وكذا تشديد الرقابة الصحية على منافذ الدخول للبلاد.