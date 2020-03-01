طيران الإمارات يطلب من موظفيه أخذ إجازات بسبب فيروس كورونا

طلبت شركة The Emirates Group القابضة المالكة لشركة الطيران Emirates من موظفيها أخذ إجازات بسبب الخسائر الاقتصادية الناجمة عن انتشار ​فيروس كورونا​ في مختلف بقاع ​العالم​. وأتى الطلب في خطاب موجه من إدارة الشركة إلى موظفيها، لافتةً إلى أن "في الوقت الراهن تكمن المشكلة الأساسية بالنسبة لنا، في ضرورة التغلب على آثار فيروس كورونا المستجد". وتشهد شركة الطيران المذكورة "تباطؤا ملحوظا في النمو الاقتصادي بسبب انتشار فيروس كورونا".

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