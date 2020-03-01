وزارتا التعليم والصحة تنفيان أنباء عن إصابات بكورونا بين الطلاب في مصر

نفت وزارتا ​التعليم العالي​ والبحث العلمي، و​الصحة​ والسكان في مصر، ما تردد في بعض وسائل الإعلام عن اكتشاف إصابات ب​فيروس كورونا​ بين طلاب ​الجامعات​، مؤكدةً أن "جميع الجامعات المصرية سواء الحكومية أو الخاصة بكافة محافظات ​الجمهورية​ خالية تماما من أي فيروسات وبائية".

كما ناشدت الوزارتان جميع وسائل الإعلام ومرتادي مواقع التواصل الاجتماعي، تحري الدقة والموضوعية في نشر ​الأخبار​، والتواصل مع الجهات المعنية للتأكد قبل نشر ‏معلومات لا تستند إلى أي حقائق.