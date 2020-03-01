وزارتا التعليم والصحة تنفيان أنباء عن إصابات بكورونا بين الطلاب في مصر

نفت وزارتا التعليم العالي والبحث العلمي، والصحة والسكان في مصر، ما تردد في بعض وسائل الإعلام عن اكتشاف إصابات بفيروس كورونا بين طلاب الجامعات، مؤكدةً أن "جميع الجامعات المصرية سواء الحكومية أو الخاصة بكافة محافظات الجمهورية خالية تماما من أي فيروسات وبائية".
كما ناشدت الوزارتان جميع وسائل الإعلام ومرتادي مواقع التواصل الاجتماعي، تحري الدقة والموضوعية في نشر الأخبار، والتواصل مع الجهات المعنية للتأكد قبل نشر معلومات لا تستند إلى أي حقائق.
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