مسؤول ألماني: سلوك أردوغان الأخير هو صرخة استجداء

إعتبر رئيس لجنة ​السياسة​ الخارجية في البوندستاغ الألماني نوربرت روتغن، أن الإجراءات الأخيرة للرئيس التركي ​رجب طيب أردوغان​، بأنها "صراخ طلبا لنجدة ​أوروبا​".

لفت هذا النائب المرشح لزعامة ​حزب الاتحاد الديمقراطي​ المسيحي، إلى أن "طلب النجدة جاء تحت قناع شكل من أشكال التهديد لأوروبا، ونحن بحاجة لفهم ذلك بهذه الطريقة، وليس على أنه استفزاز".

وأشار إلى أن "أردوغان فشل في محاولات التعاون مع ​روسيا​ في ​سوريا​، وهو لذلك يعطي إشارة للغرب بهذه الطريقة، وأنه على أوروبا الآن توفير أموال إضافية ومساعدة إضافية لرعاية ​اللاجئين​ مؤقتا".