دخول مجموعة بحرية أمريكية تتقدمها حاملة ذرية مياه المتوسط

دخلت مجموعة سفن حربية أميركية، بقيادة حاملة الطائرات الذرية "إيزنهاور" إلى مياه المتوسط، بعد عبورها مضيق ​جبل طارق​، قاصدة شرقي المتوسط.

وذكرت مواقع بريطانية، أن المجموعة تضم الطرادين الصاروخين USS San Jacinto CG-56 وUSS Vella Gulf CG 72، والمدمرات Truxtun DDG-103، وUSS James Williams DDG-95، وUSS Stout DDG 55، مشيرةً إلى أن الحاملة الأميركية تحمل على متنها 48 مقاتلة سوبر هورنيت F / A-18E.

تجدر الإشارة إلى أن المجموعة البحرية ستتوجه لاحقا إلى منطقة ​الخليج​، لتحل محل المجموعة البحرية الأمريكية بقيادة حاملة الطائرات "ترومان".