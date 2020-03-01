دخول مجموعة بحرية أمريكية تتقدمها حاملة ذرية مياه المتوسط

دخلت مجموعة سفن حربية أميركية، بقيادة حاملة الطائرات الذرية "إيزنهاور" إلى مياه المتوسط، بعد عبورها مضيق جبل طارق، قاصدة شرقي المتوسط.
وذكرت مواقع بريطانية، أن المجموعة تضم الطرادين الصاروخين USS San Jacinto CG-56 وUSS Vella Gulf CG 72، والمدمرات Truxtun DDG-103، وUSS James Williams DDG-95، وUSS Stout DDG 55، مشيرةً إلى أن الحاملة الأميركية تحمل على متنها 48 مقاتلة سوبر هورنيت F / A-18E.
تجدر الإشارة إلى أن المجموعة البحرية ستتوجه لاحقا إلى منطقة الخليج، لتحل محل المجموعة البحرية الأمريكية بقيادة حاملة الطائرات "ترومان".
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