سلطات اليونان: قررنا رفض استقبال أي شخص يدخل اليونان بشكل غير قانوني

أعلن المتحدث باسم ​حكومة​ ​اليونان​ أن "حركة ​المهاجرين​ الحالية جاءت بتشجيع تركي"، في وقت أعلن فيه رئيس الوزراء اليوناني "تعليق إقامة اللجوء من قبل الذين يدخلون البلاد بطريقة غير قانونية لمدة شهر، ورفض استقبال أي شخص يدخل اليونان بشكل غير قانوني".

هذا وأكدت ​المنظمة الدولية للهجرة​، أن موظفيها العاملين عند الحدود بين ​تركيا​ و اليونان رصدوا تجمع 13 ألف شخص على الأقل عند معبري بازاركول وإيبسالا الرسميين ونقاط عبور أخرى غير رسمية، بعد فتح ​أنقرة​ "أبواب ​أوروبا​" أمامهم.

وكان قد أطلق حرس الحدود في اليونان النار في الهواء وقنابل ​الغاز​ المسيل للدموع باتجاه مئات المهاجرين الذين يحاولون اقتحام الحدود اليونانية قادمين من الجانب التركي .