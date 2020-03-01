ترامب يعلن تشديد الإجراءات على المسافرين بسبب كورونا

أعلن الرئيس الأميركي دونالد ترامب، أنه تقرر فحص المسافرين من دول تعاني من معدل مرتفع في انتشار فيروس كورونا قبل ركوبهم الطائرات، ولدى وصولهم إلى الأراضي الأميركية.
وأشار في تصريح له على وسائل التواصل الإجتماعي، إلى أنه "في ما يتعلق بفيروس كورونا، فإضافة لفحص المسافرين قبل الصعود للطائرات من دول معينة ذات خطورة عالية، أو مناطق داخل تلك الدول، سيتم كذلك فحصهم عند وصولهم للولايات المتحدة".
وأشاد ترامب بالجهود المبذولة لمنع انتشار المرض وسط انتقادات متزايدة من الديمقراطيين بشأن تعامل إدارته مع الأزمة.
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