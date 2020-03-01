الملك الأردني لبارزاني: نعمل كل ما بوسعنا لمساعدة أشقائنا بالعراق وإقليم كردستان

استقبل الملك ​الأردن​ي عبد الله الثاني، رئيس ​حكومة​ ​إقليم كردستان​ ​العراق​ مسرور بارزاني حيث جرى التباحث بـ"آفاق التعاون بين الأردن وإقليم كردستان، وسبل توسيعها في المجالات كافة، لاسيما الاقتصادية منها"، وأكد عبد الله على "متانة العلاقات الأخوية الأردنية العراقية، والحرص على توطيدها في مختلف المجالات، ووقوف ​الاردن​ إلى جانب العراق وشعبه"، معربا عن استعداد بلاده لـ"تعزيز التبادل التجاري لما فيه مصلحة الجانبين".

وتطرق الجانبان إلى الأزمات التي تشهدها المنطقة، ومساعي التوصل إلى حلول سياسية لها، إضافة إلى الجهود المبذولة في الحرب على ​الإرهاب​، وفق نهج شمولي.