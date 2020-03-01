استقبل الملك الأردني عبد الله الثاني، رئيس حكومة إقليم كردستان العراق مسرور بارزاني حيث جرى التباحث بـ"آفاق التعاون بين الأردن وإقليم كردستان، وسبل توسيعها في المجالات كافة، لاسيما الاقتصادية منها"، وأكد عبد الله على "متانة العلاقات الأخوية الأردنية العراقية، والحرص على توطيدها في مختلف المجالات، ووقوف الاردن إلى جانب العراق وشعبه"، معربا عن استعداد بلاده لـ"تعزيز التبادل التجاري لما فيه مصلحة الجانبين".
وتطرق الجانبان إلى الأزمات التي تشهدها المنطقة، ومساعي التوصل إلى حلول سياسية لها، إضافة إلى الجهود المبذولة في الحرب على الإرهاب، وفق نهج شمولي.
كانت هذه تفاصيل خبر الملك الأردني لبارزاني: نعمل كل ما بوسعنا لمساعدة أشقائنا بالعراق وإقليم كردستان لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.